В Швеции, где недавно ввели ограничения на массовые собрания, снижается ожидаемая продолжительность жизни. По данным статистического агентства страны, это напрямую связано с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg.

В заявлении агентства, опубликованном в среду, говорится, что средний возраст жителей Швеции неуклонно увеличивался с 1900 по 2019 год. Однако сейчас он падает.

По данным статистиков Швеции, средняя продолжительность жизни мужчин уже упала до 80,8 в течение августа с 81,3. У женщин она сократилась с 84,7 до 84,4.

Основываясь на данных, полученных к ноябрю, статистическое агентство ожидает, что Covid-19 сократит продолжительность жизни в этом году.

В Швеции уровень смертности от Covid-19 намного выше, чем у ее северных соседей. В Швеции зарегистрировано около 63 смертей на 100 000 человек из-за вируса (для сравнения, в Норвегии 6, в Дании 14, в Финляндии 7). Особенно сильно пострадали дома престарелых. В среду количество пациентов с Covid-19, находящихся в шведских отделениях интенсивной терапии, выросло до 209. Это на 16 больше, чем в предыдущий день, и больше всего с июня.

Швеция неизменно входит в число наиболее пострадавших стран Европы, если судить по относительной смертности от коронавируса и уровню инфицирования.

Решение страны не вводить изоляцию остается спорным, и теперь власти меняют направление действий, запрещая некоторые формы социального взаимодействия для борьбы с вирусом.

Ранее "Страна" писала, что вдобавок к нехорошей статистике заболеваемости и смертности коронавирус нашли еще и на норковых фермах Швеции.

Мы также сообщали, что в Швеции запретили продавать алкоголь из-за тяжелой ситуации с коронавирусом.