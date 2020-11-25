Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима. Соответствующий указ №517/2020 опубликован на сайте главы государства.

Президент встретился с Кимом, вручил ему служебное удостоверение и пожелал вдохновения в должности главы Николаевской облгосадминистрации.

Известно, что Виталию Киму 39 лет. Он окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова, специалист по экономике. Ким - местный предприниматель, был управляющим партнером клуба Ushuaja, имеет отношение к строительному бизнесу.

В ходе президентских и парламентских выборов Ким работал в Николаевском областном избирательном штабе партии "Слуга народа", на местных выборах руководил штабом партии, избран депутатом Николаевского городского совета.

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