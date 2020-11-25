Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе отчиталась о том, как прошло очередное заседание на уровне глав делегаций 25 ноября. Также Киев призвал ТКГ собраться на внеочередное заседание на следующей неделе.

Об этом говорится в официальном Фейсбук делегации.

В записи сказано, что глава делегации Леонид Кравчук напомнил о своей позиции: основой урегулирования конфликта на Донбассе является весь комплекс договоренностей, достигнутых в рамках Нормандского формата, а также Минские договоренности. Также Киев подтвердил свою готовность продолжить работу над их реализацией.

Кравчук принципиально потребовал от российской стороны как участника ТКГ "взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году, до конца этого года".

Он также предложил провести до конца года новую встречу на высшем уровне в нормандском формате, которая подвела бы итоги попыток выполнить договоренности Парижского саммита в декабре 2019 года.

Украинская сторона инициировала на следующей неделе внеочередное заседание ТКГ и предложила следующую его повестку:

освобождение удерживаемых лиц;

разблокировка российской стороной работы КПВВ;

финализация договоренности о 19 участках разминирования;

финализация договоренности о четырех новых участках разведения;

обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины;

доступ международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.

Кроме того, в начале заседания, Кравчук заявил российской стороне решительный протест в связи с гибелью украинского военнослужащего. Глава украинской делегации потребовал от представителей РФ расследовать этот случай и наказать виновных, а от СММ ОБСЕ - содействовать в расследовании.

Ранее "Страна" сообщала о гибели украинского военного от пули снайпера, которую упомянул Кравчук.

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