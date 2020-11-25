В среду, 25 ноября, мировые цены на нефть эталонных марок продолжают расти, после публикации еженедельного доклада Минэнерго США, который указал на неожиданное снижение запасов нефти в стране.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 КСК в среду составляет $48,20 за баррель, что на $0,34 (0,71%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,33 за баррель, что на $0,42 (0,94%) выше уровня предыдущих торгов.

По данным еженедельного доклада министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 754 тыс. баррелей - до 488,72 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 2,18 млн баррелей и составили 230,15 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,44 млн баррелей, до 142,63 млн баррелей.

Кроме того, эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 225 тыс. баррелей, увеличения запасов бензина на 1,15 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,25 млн баррелей.

В то же время, Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране увеличились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 1,8 млн баррелей.

Как отмечает MarketWatch, нефтяные цены завершили торги во вторник на максимальном с 5 марта уровне. ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса 11 марта 2020 года.

Также, ближний конец кривой фьючерсов на Brent перешел к бэквордации (январский контракт стал стоить дороже февральского), что рассматривается трейдерами как положительный признак для спроса.

В ноябре нефть подорожала более чем на четверть на положительных новостях, касающихся разработки вакцин от коронавируса, - пишет Bloomberg. При этом нефтяные цены достигли уровней, которые наблюдались до начала пандемии, несмотря на вторую волну коронавируса и восстановление карантинных мер.

Трейдеры ожидают итогов конференции стран ОПЕК+, которая запланирована на 1 декабря и должна прояснить планы участников сделки на 2021 год.

Эксперты Goldman Sachs прогнозируют отсрочку запланированного увеличения добычи на 2 млн б/с на три месяца. Согласно их прогнозу, цена на нефть Brent в этом случае в среднем составит $47 за баррель в следующем квартале.

Напомним, в ОАЭ нашли новое месторождение нетрадиционной сырой нефти почти на 900 млрд долларов. Оно находится на территории эмирата Абу-Даби.

Также сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил у Путина месторождение нефти в России.