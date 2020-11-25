В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили о том, что в последнее время Россия активизировала дискредитацию высшего государственного и военного руководства Украины. Особенно сильно РФ стремится очернить действия властей по борьбе с эпидемией COVID-19.

Заявление службы связей с общественностью ГУР Минобороны опубликовано на сайте ведомства 25 ноября.

Как сказано в заявлении, для дискредитации Россия активно использует "пророссийские СМИ, журналистов и агентов влияния, в том числе на территории Украины".

"Основной целью информационной кампании, которую перед собой ставит Кремль, является провоцирование недоверия к высшим должностным лицам нашего государства и дискредитация их деятельности по урегулированию ситуации на фронте войны с РФ. Отдельным направлением является критика руководства Украины, органов власти по решению насущных социальных и экономических проблем, включая связанные с эпидемией COVID-19", - считают в разведке.

В ГУР обеспокоены тем, что "все это происходит на фоне целенаправленных усилий верховного главнокомандующего ВСУ, Министерства обороны Украины и военной разведки Украины на пути повышения эффективности действий по отражению российской вооруженной агрессии и внедрения системных реформ по приобретению новых возможностей отечественной армии по стандартам НАТО".

Ранее "Страна" рассказывала, что Владимир Зеленский сделал главой ГУР "ястреба" времен Петра Порошенко Кирилла Буданова.

Мы также приводили опрос в Запорожье о том, кто виноват в войне на Донбассе. Он показал, что большинство украинцев обвиняет вовсе не Россию и Кремль.