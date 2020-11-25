Австрийцы могут вернуться после пандемии коронавируса к нормальной жизни уже к следующему лету. Такой прогноз сделал канцлер Австрии Себастьян Курц, обнадеженный появившимися вакцинами от Covid-19, передают местные СМИ.

"В августе на вопрос, есть ли перспектива, я сказал, что есть свет в конце тоннеля и мы можем рассчитывать, что до следующего лета сможем вернуться к нормальности. Тогда многие засомневались в этом, многие критиковали. Сегодня я рад подтвердить, что эта перспектива случится",- подчеркнул Курц после заседания кабмина, на котором была принята стратегия по вакцинации от Covid-19.

Он также предупредил, что появление вакцины в январе не будет означать, что вирус уже будет побежден.

Ранее "Страна" писала о том, что Австрия вслед за Словакией проведет массовое тестирование населения на коронавирус.

Также мы сообщали, что в Австрии продлили комендантский час до конца ноября и обязали магазины закрываться в 19:00.