Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские компании могут присоединится к восстановлению Афганистана и выразил поддержку лидерам Афганистана в продвижении общенационального диалога.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, ссылаясь на слова Дмитрия Кулебы во время конференции "Афганистан 2020", которая прошла в Женеве 23-24 ноября.

Так, по мнению министра, украинской стороне есть что предложить, например участие в экономических, инфраструктурных и энергетических проектах с привлечением Афганистана. Кроме того компании Украины готовы поставлять строительные и промышленные товары.

"Я хочу донести простой месседж. Пришло время не просто искать наилучшие формулировки о поддержке территориальной целостности и суверенитета Афганистана, а действовать. Так, как мы умеем действовать ", - заявил Кулеба.

Также Кулеба уточнил, что Украина принимает важное участие в миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка"и отметил, что именно экономическое развитие страны будет лучше способствовать укреплению мира, стабильности и процветанию в странах Центральной и Южной Азии.

Напомним, боевики движения "Талибан" и правительство Афганистана официально начали первые в истории переговоры. Они направлены на окончание длящейся десятилетиями войны.

Также "Страна" разбиралась, почему США вывели из Афганистана свои войска и что будет со страной дальше.