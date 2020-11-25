Шоу "Квартал 95" высмеяло главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука. А также его бывшего заместителя Витольда Фокина.

Как сообщили "Стране" источники в ТКГ, эта сцена в шоу, которое делается командой Зеленского, сильно расстроила Леонида Кравчука. Причем до такой степени, что он прекратил общение с Офисом президента. "Ему уже звонил извиняться и Зеленский, и Ермак. И Кошевой. Но с Кошевым Кравчук даже не стал говорить", - сказал источник.

Впрочем, официально наличие конфликта опровергают.

"Это не так. Кравчук сегодня благополучно вёл заседание ТКГ. Без малейшего намёка на обиду или неконструктив", - сообщил "Стране" спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Сам номер "Квартала", о котором идет речь, называется "Один глухой, второй слепой - Кравчук и Фокин после минских переговоров".

Сюжет таков: оба переговорщика приходят к Зеленскому на отчет. Появляются они на сцене, едва передвигаясь от старости, что вызывает смех в зале. "Кравчук" к тому же плохо видит, поэтому идет не туда.

Они садятся около Зеленского, чтобы рассказать о переговорах по Донбассу. Но из-за старческой глухоты ничего не слышат и превратно понимают сказанное президентом.

Например, на обращение "Леонид Макарович" Кравчук возмущается: "Какой я вам Динамит Кальмарович?".

Когда, наконец, доходит до дела, "Фокин" сообщает "Зеленскому", что первый пункт переговоров - "Запорожье наше". "Так оно и было наше?", - удивляется президент. "Не благодарите", - отвечает Фокин. Точнее, не отвечает, а кричит, поскольку очень плохо слышит.

Потом "Фокин" засыпает в середине разговора, а когда просыпается, начинает поздравлять "Кравчука" с днем рождения. "Кравчук" же потом докладывает, что первый раунд переговоров провалили, поскольку потеряли челюсть в отеле. "Внятный диалог" начался, когда челюсть нашли и вставили назад.

"Фокин" рисуется определенным "зрадником", который во время переговоров выбил себе повышение пенсии в России. А также на вопрос Зе, кто был переговорщиком от Донбасса, ответил: "Получается, я".

В ходе переговоров "Фокин" и "Кравчук" включили в список на обмен певиц Ани Лорак и Таисию Повалий, которые и так гастролируют в России. А на реплику Зеленского "Путин хочет воссоздать Советский Союз", Фокин отвечает - "Вот молодец. При Союзе хорошо было, колбаса - 2,50, мороженое - семь копеек".

Досталось от "Квартала" и Кравчуку. Он объяснил невозможность проведения переговоров по скайпу тем, что не смог включить компьютер. Вместо него он по ошибке включал микроволновку, тостер и кофе-машину.

В итоге раздосадованный президент увольняет Фокина, который отвечает: "Спасибо, дорогой Леонид Ильич!". После чего по ошибке уходит в стенной шкаф вместо двери. В финале президенту звонят и сообщают, что Россия согласилась на все условия Украины - лишь бы Фокин и Кравчук к ним больше не приезжали.

Напомним, Витольда Фокина уволили из Трехсторонней контактной группы в конце сентября. Это произошло после того, как в интервью "Стране" переговорщик от Украины призвал к полной амнистии и выполнению Минских соглашений.

После этого Фокина начали травить националисты. В итоге экс-премьера Украины вызвали в Раду, где пытались заставить отречься от своих слов. Однако политик этого не сделал и более того - заявил, что Украина и Россия не находятся в состоянии войны.