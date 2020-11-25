В четверг, 26 ноября, в Украине ожидается переменно облачная погода преимущественно без осадков. Хотя синоптики не исключают небольшие дожди на востоке страны, а также в Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Ветер прогнозируют западный, юго-западный, слабый. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины температура воздуха ночью составит -5... -2 градусов, а днем потеплеет до +3...+9.

В северных регионах и в центре в ночные часы +1...+4, днем столбики термометров покажут +5...+8 градусов.

На востоке страны ночью ожидается до -3... 0, днем потеплеет до +1...+5 градусов.

В южных областях ближайшей ночью +1...+3, днем воздух прогреется до +5...+9 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

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