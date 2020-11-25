Знаменитый бразильский футболист Пеле отреагировал на смерть легендарного Диего Марадоны и пожелала сил членам его семьи.

Об этом Пеле написал в своем Twitter-аккаунте.

Экс-нападающий сборной Бразилии, которому этой осенью самому исполнилось 80 лет написал, что грустно терять таким образом друзей.

"Какие печальные новости. Я потерял хорошего друга, а мир потерял легенду. Еще многое предстоит сказать, но пока дай Бог сил членам семьи. Я надеюсь, однажды мы вместе ударим по мячу на небесах", - говорит Пеле о смерти Марадоны.

Напомним, сегодня, 25 ноября, Диего Марадона умер от сердечного приступа, что подтвердил его адвокат. В начале ноября стало известно что у 60-летнего Марадоны было кровоизлияние и он перенес операцию на головном мозге. Операцию легенде футбола хирурги проводили на протяжении полутора часов.

Также "Страна" сообщала, что в больницу Диего попал сразу после своего юбилей, 31 октября. Вокруг госпитализации ходило много слухов, но его личный врач отрицал инсульт и передозировку кокаином.