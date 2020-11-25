Правительство Аргентины объявило в стране трехдневный траур в связи со смертью легендарного футболиста и тренера Диего Марадоны, который скончался во вторник, 25 ноября, в возрасте 60 лет. Будут приспущены национальные флаги.

Как пишут местные издания, Марадоне стало плохо в окружении родных - у него резко упало давление. Прибывшие по вызову медики скорой помощи не смогли его спасти. Бывший капитан, а затем тренер сборной Аргентины по футболу умер от остановки сердца.

Напомним, в начале ноября Марадона перенес операцию на головном мозге и был выписан из больницы 12 ноября.

Также мы сообщали, что великий Марадона угодил в больницу после юбилея, его личный врач отрицает инсульт и передоз кокаина.