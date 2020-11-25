В Индонезии по экстрадиционному запросу России был задержан украинский блогер Михаил Орешников. В посольстве Украины в Индонезии и украинском Министерстве иностранных дел заверили, что дело блогера находится на особом контроле ведомств.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

В МИД рассказали, что по информации посольства Украины в Индонезии, Орешникова задержали еще 6 ноября. Это произошло в международном аэропорту Сукарно-Хатта (г. Джакарта) по запросу национального центрального бюро Интерпола МВД РФ.

По предварительным данным, против блогера в России возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений.

По данным МИД, Орешников является гражданином РФ и юридически не оформил выход из российского гражданства.

Сейчас он находится в главном управлении полиции Джакарты и ожидает подтверждения экстрадиционного запроса от российской стороны.

"23 ноября 2020 года посол Украины в Индонезии провел встречу с руководством Национального центрального бюро Интерпола в Индонезии, проинформировал о случаях злоупотребления российской стороной инструментами Интерпола для преследования граждан по политически мотивированным обвинениям и подчеркнул необходимость непредвзятого рассмотрения дела. Дипломатическим учреждением Украины также направлено соответствующую ноту в Министерство иностранных дел Индонезии", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Также в МИД рассказали, что украинский консул посетил Орешникова в месте содержания.

"Благодаря его содействию задержанный провел телефонные разговоры с родными. Консул также передал средства индивидуальной защиты. Жалоб относительно условий содержания или состояния здоровья задержанный не высказывал", - указали в министерстве.

Орешников родом из Чебоксар известен тем, что был членом российского националистического движения "Реструкт" и в 2014 году обратился к украинскому правительству с просьбой предоставить ему политическое убежище. Тогда он рассказывал, что против него в России "фабрикуют уголовное дело". В том же году он въехал в Украину и вступил в добровольческий полк "Азов".

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