Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин отказался от встречи с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием из-за просроченных ПЦР-справок членов украинской делегации. Сама встреча должна была состояться еще две недели назад.



Об этом сообщает "Спутник Казахстан" со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

"В рамках визита в Казахстан министра инфраструктуры Украины Криклия 12 ноября подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерства инфраструктуры РК и министерством инфраструктуры Украины", - отмечается в материале.



Так, с украинской делегацией также встретился заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

"Казахстанская сторона выразила готовность в организации встречи главы правительства РК Аскара Мамина и министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия. Однако в связи с просроченностью (более пяти дней) ПЦР-справок членов украинской делегации встреча премьер-министра РК Аскара Мамина с Владиславом Криклием не состоялась", - сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

Отметим, что 13 ноября Мининфраструктуры сообщало, что встреча Криклия с Маминым должна была состояться в понедельник, 10 ноября, но она не была окончательно подтверждена Казахской стороной.

Параллельно в интернете стала распространятся информация, что встреча не состоялась якобы из-за того, что украинский министр предъявил фальшивые тесты. Но в министерстве ее опровергли и назвали клеветой.

Ранее "Страна" сообщала, что в Казахстане решили не пускать в самолеты пассажиров без результатов теста на коронавирус. "Премьер-министр поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития запретить авиакомпаниям посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов", - говорится в сообщении.



Также напомним, что Казахстан закрывается на жесткий карантин. Чтобы ограничить передвижение граждан, вокруг некоторых городов будут установлены специальные блокпосты, на выходных и по праздникам запретят работу общественного транспорта.