Легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Марадона скончался от сердечного приступа. Эту информацию подтвердил его адвокат.

Как пишут аргентинские СМИ, во вторник утром 60-летний Марадона перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи подъехали к дому, чтобы оказать ему помощь, но спасти его не удалось.

В начале ноября стало известно, что Марадона перенес операцию на головном мозге, у него было кровоизлияние.

Ранее "Страна" писала о том, что великий Марадона угодил в больницу после юбилея. Его личный врач отрицает инсульт и передоз кокаина.

Также мы сообщали, что хирурги полтора часа делали Марадоне операцию на головном мозге.