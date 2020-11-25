Стала известна причина смерти великого Марадоны
Легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Марадона скончался от сердечного приступа. Эту информацию подтвердил его адвокат.
Как пишут аргентинские СМИ, во вторник утром 60-летний Марадона перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи подъехали к дому, чтобы оказать ему помощь, но спасти его не удалось.
В начале ноября стало известно, что Марадона перенес операцию на головном мозге, у него было кровоизлияние.
Ранее "Страна" писала о том, что великий Марадона угодил в больницу после юбилея. Его личный врач отрицает инсульт и передоз кокаина.
Также мы сообщали, что хирурги полтора часа делали Марадоне операцию на головном мозге.
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