Генпрокурор Ирина Венедиктова направила письмо руководителям областных прокуратур с заданием изучить законность использования бюджетных средств, предусмотренных для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог в рамках "Большой стройки".

Скан письма привело издание "Буквы".

В документе сказано, что Офис генерального прокурора изучает реализацию органами прокуратуры в течение 2019-2020 годов надзорных и координационных полномочий в сфере законности использования бюджетных средств, направленных на автодороги.

Также в письме Венедиктова напомнила, что по закону "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" расходы бюджета составляют 127,014 млрд гривен. А на программу "Большая стройка" направлено более 129 млрд грн бюджетных и заемных средств.

"В то же время обнародованная информация правоохранительных и контролирующих органов, обращения граждан и общественных организаций, а также результаты журналистских расследований свидетельствуют о наличии неоднократных случаев нарушений закона и злоупотреблений при проведении закупок, определении стоимости работ и материалов, исполнении и приемке работ при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог", - говорится в письме.

Поэтому Венедиктова и распорядилась провести проверку законности использования бюджетных средств.

Отметим, что ранее президент Зеленский заявлял, что уволит Венедиктову в случае, если она до конца года не покажет результата по посадкам. Поэтому не исключено, что активизация интереса Офиса генпрокурора к "Большой стройке" является своего рода предупреждением от Венедиктовой Зеленскому.

О воровстве на "Большой стройке" недавно подробно рассказывал в интервью "Стране" экс-министр финансов Игорь Уманский.

Ранее мы приводили мнение, согласно которому глупо (и больно для рейтинга власти) затевать стройку, когда в государстве масса нерешенный важнейших проблем.