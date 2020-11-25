25 ноября в возрасте 60 лет умер Диего Марадона, который ранее был признан лучшим футболистом XX века.

Как сообщают аргентинские СМИ, сегодня утром он перенес остановку сердца, находясь в своем доме. Несколько машин скорой помощи подъехали к дому, чтобы оказать помощь, но спасти футболиста не удалось.

Собрали подборку самых легендарных голов Марадоны.

"Рука Бога". Гол, забитый Марадоной на 51-й минуте четвертьфинала чемпионата мира по футболу 1986 года против Англии, вошел в историю под названием "рука Бога".

Гол столетия. Гол, забитый Диего Марадоной в этой же игре, на 54-й минуте, признан лучшим в истории чемпионатов мира (по итогам опроса на сайте FIFA).

ТОП-10 лучших голов в одном видео.

Также смотрите подборку футбольных финтов Марадоны.

Напомним, что 2 ноября хирурги полтора часа делали Марадоне операцию на головном мозге. Также было известно, что он лечился от депрессии. 12 ноября Марадона был выписан из больницы.

В этом году появились слухи, что Марадона может возглавить сборную Испании.