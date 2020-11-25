В дополнение к трем искам к Кабинету министров об отмене карантина выходного дня из Львова канцелярия Окружного административного суда Киева получила еще один. В ведомстве зарегистрирован иск к правительству от жителя Черниговской области.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Податель иска требует отменить постановление Кабмина, которым был введен карантин выходного дня. В частности, речь идет об обжаловании изменений в постановление правительства "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", внесенных 11 ноября. Истец также просит взыскать с Кабмина в его пользу компенсацию за причиненный моральный вред в размере 500 тысяч грн.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

В ОАСК проинформировали, что суд открыл производство по двум искам из Львова, а третий оставил без движения для устранения истцом недостатков.

Как писала "Страна", Верховная Рада 17 ноября собиралась отменить карантин выходного дня, но провалила голосование.

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