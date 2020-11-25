"Нам бы пришел каюк с ковидом на 2-3 тысячах". Степанов рассказал, что было бы при главе Минздрава Супрун
Разрушительной назвал реформу здравоохранения Ульяны Супрун нынешний глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, имплементация системы здравоохранения, которую осуществляла команда Супрун, могла бы привести к коллапсу отечественной медицины уже при 2-3 тысячах больных Covid-19. Такими мыслями Степанов поделился в интервью программе "Зе интервьюер".
Министр отметил, что из четырех существующих в мире систем здравоохранения сейчас Украина следует по пути модели Великобритании.
"В мире существует четыре типа систем здравоохранения. Две государственные - система Семашко и система Великобритании (так называемая система Бевериджа), социальное страхование Германии и страхование в Америке. Мы взяли за основу систему Великобритании, а затем уже начался процесс имплементации этой системы", - рассказал министр.
Степанов добавил, что дальнейшее реформирование, тем способом, который определила команда предшественников, могло стать разрушительным.
"Тот способ, которым они начали делать эту имплементацию ... Я могу сказать единственную вещь. Если бы они еще поимплементировали пару лет, то нам бы пришел каюк с ковидом где-то на 2-3 тысячах больных. Это я вам даю гарантию ", - добавил Степанов.
Ранее "Страна" писала о том, что Степанов рассказал о планах на новые ограничения в Украине.
Также мы сообщали, что Степанов обещает медикам зарплаты в 22-25 тысяч уже в следующем году.