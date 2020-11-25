Разрушительной назвал реформу здравоохранения Ульяны Супрун нынешний глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, имплементация системы здравоохранения, которую осуществляла команда Супрун, могла бы привести к коллапсу отечественной медицины уже при 2-3 тысячах больных Covid-19. Такими мыслями Степанов поделился в интервью программе "Зе интервьюер".

Министр отметил, что из четырех существующих в мире систем здравоохранения сейчас Украина следует по пути модели Великобритании.

"В мире существует четыре типа систем здравоохранения. Две государственные - система Семашко и система Великобритании (так называемая система Бевериджа), социальное страхование Германии и страхование в Америке. Мы взяли за основу систему Великобритании, а затем уже начался процесс имплементации этой системы", - рассказал министр.

Степанов добавил, что дальнейшее реформирование, тем способом, который определила команда предшественников, могло стать разрушительным.

"Тот способ, которым они начали делать эту имплементацию ... Я могу сказать единственную вещь. Если бы они еще поимплементировали пару лет, то нам бы пришел каюк с ковидом где-то на 2-3 тысячах больных. Это я вам даю гарантию ", - добавил Степанов.

Ранее "Страна" писала о том, что Степанов рассказал о планах на новые ограничения в Украине.

Также мы сообщали, что Степанов обещает медикам зарплаты в 22-25 тысяч уже в следующем году.