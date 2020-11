Шотландия стала первой страной в мире, обязавшейся бесплатно предоставлять женские гигиенические средства всем, кому это необходимо.



Об этом сообщает пресс-служба на своей странице в Twitter.



Правительство страны единогласно поддержало законопроект, согласно которому в стране введут бесплатный и универсальный доступ к гигиеническим средствам во время менструации. Соответствующий законопроект принял парламент страны 24 ноября.

"После вступления закона в силу женщины смогут получать тампоны и прокладки бесплатно. Шотландия стала первой в мире страной, которая приняла подобное решение", - сообщает Daily Record.

По словам автора законопроекта, депутата от лейбористов Моники Леннон, которая с 2016 года проводит кампанию за доступность средств женской гигиены, это "практичный и прогрессивный" законодательный акт, важность которого возросла еще больше из-за пандемии коронавируса.

"Предварительные расходы на реализацию проекта обойдутся в 9,7 млн фунтов стерлингов (около $13 млн)", - отмечают в материале.

Согласно нововведению, шотландское правительство должно будет создать "схему", которая позволит всем нуждающимся получить бесплатно гигиенические товары, в том числе в школах, колледжах и университетах. Кроме того, власти смогут требовать от других государственных органов бесплатно предоставлять прокладки и тампоны.

"Закон о бесплатных тампонах и прокладках для женщин в Шотландии называется "Билль о товарах для месячных". Он предусматривает, что правительство обязано предоставить всем, кто нуждается в тампонах и прокладках, доступ к ним", - сообщают в британском агентстве BBC.

The Period Products (Free Provision) (Scotland) Bill has been passed unanimously by MSPs this evening.



Find out more about what the Bill sets out to change: https://t.co/pdkiesJxGG pic.twitter.com/Pfz2TqJIP7