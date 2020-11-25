В субботу, 28 ноября, в День памяти жертв голодоморов в Киеве в 16:00 объявят минуту молчания. Проведение развлекательных мероприятий в этот день в столице также будет ограничено.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, 28 ноября в столице вывесят с траурной лентой или приспустят государственный флаг Украины, проведут скорбны молебны и церемонии возложения цветов, в частности на территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" и к памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов на Михайловской площади . Развлекательные мероприятия любого формата в этот деньбудут ограничены.

"28 ноября в 16:00 Киев почтит минутой молчания память жертв Голодомора 1932-1933 годов – геноцида украинского народа – и массового Голода 1921-1923 и 1946-1947 годов", - уточняют в сообщении.

Кроме того, в онлайн-формате и социальных сетях проведут тематические мероприятия под лозунгом "Сохрани память. Сохрани правду". Лекции и воспитательные часы также пройдут в образовательных учреждениях Киева, а 27 ноября Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" пройдет мероприятие по чествованию памяти жертв голодоморов с демонстрацией фильма и лекцией Юрия Граждана. В сам День памяти на официальном сайте Государственного архива Киева можно будет посмотреть документы "К годовщине памяти жертв Голодомора 1932-1933 гг. в Украине".

Напомним, День памяти жертв голодомора проходит, согласно указу бывшего президента Украины Леонида Кучмы, каждую четвертую субботу ноября. По оценкам экспертов за время голодоморов 1932-33 годов умерли более 7 миллионов украинцев.

Ранее мы писали, что украинские студенты создали онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора. Приобрести их нельзя, цель проекта - почтить память жертв.

Также сообщалось, что во Львове, в день Памяти жертв голодоморов студенты имитировали массовую смерть от голода прямо на улицах.