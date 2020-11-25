Сергей Надал, мэр Тернополя рассказал "Стране", что спросил горожан, как они хотят праздновать Новый год, предложив жителям несколько вариантов.

"Две недели назад провели опрос, чтобы спросить мнение горожан. Предоставили на выбор три варианта. Первый: елка, иллюминация и освещение. Второй: елка, иллюминация, освещение и новогодние аттракционы, каток. Третий вариант - полноценное празднование с общественным питанием. Большинство Тернополя проголосовало за то, чтобы была только елка и новогодняя иллюминация, освещение. Поэтому пока мы готовимся поставить новогоднюю елку, зажечь огни, новогоднее освещение. По поводу катка и зоны торговли - посмотрим, как будет развиваться ситуация на протяжении следующих двух недель", - сообщил мэр Тернополя.

Градоначальник Тернополя также сообщил, за какой вариант проголосовало большинство горожан. По его словам, все зависит от количества заболевших.

"Две недели назад большинство было за ограниченный вариант, это было связано с тем, что многие боялись. Но сейчас, чем ближе к зиме - я слышу уже другое мнение людей. У нас люди часто принимают решение эмоционально. Может, они захотят другой праздник. А дальше ждем две недели, посмотрим, как будут развиваться события. Будет ситуация с количеством заболевших на уровне или падать - можно делать больше мероприятий. Если не дай Бог будет расти - нужно ограничивать", - утверждает мэр.

Также он рассказал, что рекомендовал предпринимателям работать на выходных.

"А дальше они сами определяются. Часть закрывается, а часть - работает", - отметил Надал.



Ранее "Страна" сообщала, что, по мнению Шмыгаля, Кабмин может объявить локдаун на новогодние праздники. По словам премьера, новый план разрабатывается в сотрудничестве с мэрами городов, которые уже прислали свои предложения.



Также напомним, что в Виннице из-за коронавируса не будут устанавливать Новогоднюю елку. "в этом году главной винницкой елки в Центральном парке им. Леонтовича не будет, а праздничные мероприятия будут перенесены в онлайн-формат", - сказал мэр города Сергей Моргунов.