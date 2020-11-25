В ночь с 24 на 25 ноября в Волынской области обрушилась стена Гороховского психоневрологического интерната. Строительный подрядчик выполнял работы по укреплению одной стены, но в итоге обвалилась другая.

Об этом пишут "Волынские новости".

Так, инцидент произошел ночью, когда подопечные интерната, а их более сотни, спали. Стена обрушилась в той части здания, где находятся санузлы, поэтому ночью там было пусто и в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее мы рассказывали, как в Запорожье на территорию частного дома рухнула стена завода "Мотор Сич". Спасатели установили, что стена обрушилась из-за естественных процессов.

Также сообщалось, как в Киеве, возле здания Верховной Рады обвалился асфальт. Инцидент произошел из-за прорыва трубопровода.