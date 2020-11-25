В среду, 25 октября, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного суда Украины от 27 октября, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия.



Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Соответствующее письмо глава Украинского государства направил председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио", - говорится в сообщении.

Так, в письме Зеленский отмечает, что последние решения КСУ относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.

"Украинская власть решительно настроена на его решение и восстановление законодательных механизмов предотвращения и борьбы с коррупцией", - добавил Зеленский.

Президент Украины обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о принятии решения судьями Конституционного суда Украины при наличии возможного конфликта интересов, соблюдения КСУ процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в частности относительно его обоснованности и соблюдения границ конституционного представления.

Ранее "Страна" сообщала, что глава Венецианской комиссии сказал Зеленскому, что любые решения в отношении КСУ должны быть законными. По словам главы комиссии, решение конституционного кризиса требует быстрых действий и должно базироваться на верховенстве права.



Также напомним, что конституционный суд признал незаконным электронное декларирование и лишил полномочий НАПК.