В Ровно две школьницы устроили жестокую драку, которую прохожая девушка засняла на видео и опубликовала в социальных сетях. В результате одна из участниц потасовки попала в больницу, а полиция начала досудебное расследование.

Об этом сообщает пресс-служба Ровненского полицейского отдела, а видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Rivne 1283".

Так, 22 ноября, компания девушек разного возраста встретилась возле школы. Двое из них должны были выяснить отношения якобы из-за распространения слухов. В результате словесная перепалка переросла в драку.

Сообщается, что 12-летняя жительница Ровно повалила на землю 16-летнюю школьницу и начала таскать ее за волосы и избивать ногами. В это время проходящая мимо 23-летняя женщина снимала потасовку на телефон.

В полиции рассказывают, что на следующий день избитая несовершеннолетняя обратилась к врачу, в больнице у нее диагностировали ушибы плеча, шейного отдела и колена. Все участники потасовки были установлены полицией, по факту нанесения легкого телесного повреждения следователи начали досудебное расследование.

Отмечают, что 12-летнюю девочку, которая учится в седьмом классе, воспитывает бабушка, а мать живет отдельно. Как обучение, так и поведение ребенка на низком уровне. Так как она еще не совершеннолетняя, полицией будет решаться вопрос относительно избрания к ней принудительных мероприятий воспитательного характера, а также привлечения родителей или лиц, что их заменяют к административной ответственности за невыполнение обязанностей относительно воспитания детей.

Напомним, в Питере родители школьников устроили массовую драку. "Стрелку" назначили прямо в родительском чате.

Также мы писали, как в селе под Ровно прямо во время урока подрались две учительницы. оба педагога преподают в начальных классах.