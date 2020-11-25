В четверг, 26 ноября, в Украине синоптики прогнозируют солнечную погоду, без осадков. Температура воздуха практически во всех областях будет теплой, до +10 градусов.



Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.



В течение дня в большинстве областей ожидается +4...+8 градусов, в Крыму до +10 градусов тепла. На востоке Украины будет холоднее, около +2...+4 градусов.



Согласно прогнозу, в Киеве днем будет +5 градусов, без осадков. "Ветер в столицу вместе с похолоданием в воскресенье, 29 ноября", - добавила синоптик.



"Сами понимаете, атмосферу мало интересует, когда у нас выходной, а когда рабочий день - работает неустанно и всегда. Поэтому вы уже выбираете промежутки, когда вы пойдете в парк, а когда останетесь на родном диване", - сообщила Диденко социальной сети.





Ранее "Страна" сообщала, что в Украину ворвется антициклон Валентин и освободит страну от дождя и снега. Благодаря этому в большинстве областей страны осадков не ожидается.



Также напомним, что в воскресенье, 22 ноября, Харьков завалило снегом. Горожане публикуют снимки зимней сказки, а власти советуют быть аккуратнее.