По прогнозу синоптика, завтра будет солнечная погода, которая подходит для прогулок в парке. Фото:freepik

В четверг, 26 ноября, в Украине синоптики прогнозируют солнечную погоду, без осадков. Температура воздуха практически во всех областях будет теплой, до +10 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В течение дня в большинстве областей ожидается +4...+8 градусов, в Крыму до +10 градусов тепла. На востоке Украины будет холоднее, около +2...+4 градусов.

Согласно прогнозу, в Киеве днем будет +5 градусов, без осадков. "Ветер в столицу вместе с похолоданием в воскресенье, 29 ноября", - добавила синоптик.

"Сами понимаете, атмосферу мало интересует, когда у нас выходной, а когда рабочий день - работает неустанно и всегда. Поэтому вы уже выбираете промежутки, когда вы пойдете в парк, а когда останетесь на родном диване", - сообщила Диденко  социальной сети.
Карта прогноза погода на четверг, 26 ноября
26 ноября, в Украине синоптики прогнозируют солнечную погоду, без осадков
Ранее "Страна" сообщала, что в Украину ворвется антициклон Валентин и освободит страну от дождя и снега. Благодаря этому в большинстве областей страны осадков не ожидается.

Также напомним, что в воскресенье, 22 ноября, Харьков завалило снегом. Горожане публикуют снимки зимней сказки, а власти советуют быть аккуратнее

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