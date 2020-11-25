Кабинет министров Украины с однодневной доработкой принял проект постановления, согласно которому украинским роженицам будут выдавать одноразовую материальную помощь в натуральном виде - так называемый "пакет малыша".

Соответствующее решение было принято на очередном заседании Кабмина в среду, 25 ноября.

Так, в постановлении говорится, что все дети, рожденные начиная с 24 октября 2020 и до 1 июля 2021 года включительно должны получить "пакет малыша" в течение первых 30 дней жизни. В случае, если пакет не полностью укомплектован или поврежден, необходимо в течение трех дней, после получения материальной помощи, составить акт и обратиться в местные структурные подразделений по вопросам социальной защиты.

Кроме того, в случае, если "пакет малыша" не получен в течение 30 дней по причинам, от получателя независящим, предусмотрена выплата денежной компенсации.

Напомним, в сентябре 2020 года Верховная Рада Украины одобрила возвращение практики выдачи бэби-боксовКоторые летом этого же года пытались заменить выплатой денежной помощи.

Также сообщалось, что 24 октября Кабмином было принято решение выдавать "пакеты малыша" в натуральном виде. Материальная помощь будет доставлять в родильные дома и отделы социального обеспечения населения.