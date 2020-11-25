Украинский институт национальной памяти в сотрудничестве с Благотворительным фондом "Героика" презентовали Геоинформационную систему "Виртуальный некрополь украинской эмиграции". На одном сайте собраны данные о захоронениях украинских деятелей во всем мире.

Об этом написал Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей фейсбук-странице.

"Карта с базой данных позволяет простым способом и бесплатно найти информацию, которая нужна не только для понимания количества некрополей - но и для того, чтобы ее мог структурировать и систематизировать любой государственный орган, зарубежная организация или просто украинец или гражданин другой страны", - добавил министр.

Так, посетители сайта с помощью многофункционального поиска смогут быстро и бесплатно найти информацию о могиле определенного лица по имени и фамилии, по дате или месту рождения или смерти.

Кроме того на карте можно посмотреть расположение могил или определенного кладбища. На сайте посвящена отдельная страница, содержащая биографическую справку, координаты и фото могилы, сведения о состоянии места захоронения и статус оплаты украинских художников, дипломатов и других людей.

Перейти на виртуальную карту можно по ссылке necropolis.uinp.gov.ua.

Ранее мы писали, что Институт нацпамяти вычеркнул из украинцев примерно три четверти населения.

Также рассказывали, что в госбюджет на Институт нацпамяти заложили 65 миллионов гривен.