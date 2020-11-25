Глава МВД Арсений Аваков заявил, что после внедрения видеофиксации нарушений ПДД на дорогах количество постановлений о превышении скорости снизилось на 30%.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"За пять месяцев работы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД количество постановлений о превышении скорости снизилось почти на 30%. Имеем четкую тенденцию к уменьшению нарушений скоростного режима. Система работает", - сказал Аваков.

По его словам, до конца года будет подготовлено к установке еще 220 камер. А в течение следующего года планируется установить еще 300 камер.

"На сегодняшний день в Украине установлены и работают 45 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД", - добавили в материале.



Ранее "Страна" сообщала, что в Украине начали штрафовать за нарушение ПДД водителей "евроблях". Отныне все нарушения ПДД, которые совершили машины с иностранной регистрацией, будут фиксировать камеры видеофиксации.



Также напомним, что с 1 июня в Украине заработали станции фото- и видеофиксации нарушений ПДД. После фиксации нарушения информация о нем поступает в центр обработки данных департамента патрульной полиции, где ее рассматривают полицейские, уполномоченные выписывать соответствующие правонарушениям штрафы.