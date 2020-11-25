Украина пытается через российский суд добиться получения ДНК-теста Анатолия Кашпировского, чтобы установить факт отцовства по отношению к 27-летнему украинцу. Мужчина является сыном бывшей личной помощницы экстрасенса, прославившегося массовыми сеансами исцеления людей в 90-х годах.

Проживающая ныне в Борисполе бывшая помощница Кашпировского Светлана Фуштей обратилась в украинский суд, передает телеграм-канал Mash.

"По словам дамы, отец ее сына (уже 27-летнего Алексея) - Кашпировский. Однако доказать такие предъявы должен тест ДНК. Но с этим проблемы. Телецелитель предполагаемого отпрыска всегда игнорировал, вот Леха и подал иск в родной Бориспольский суд. Теперь помочь ему решила Украина: иск оказался в России, но и там лишь пожали плечами. Кашпировского найти не смогли (он сейчас живет в США), документы едут обратно", - говорится в сообщении.

Напомним, Анатолий Кашпировский получил популярность в 1989 году благодаря телевизионной передаче "Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского".

Ранее "Страна" писала о том, что директор Института сердца Тодуров рассказал, как Кашпировский за 5 минут вылечил его спину.

Также мы сообщали, что Кашпировский подал в суд на "Первый канал" из-за шутки Урганта с котом.