Во время местных выборов была распространенной тенденция кандидатов-клонов. Фото: t.me/mokan_knows

В среду, 25 ноября, Кабинет министров Украины во время заседания одобрил законопроект "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины". Документом предусматривается предупреждать избирателей о том, что кандидаты меняли фамилию, имя и отчество за пол года до выборов.

Об этом написал представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан на своем Telegram-канале.

Так, проектом предлагается "информировать избирателей о кандидатах, которые в течение 6 последних месяцев до дня выборов меняли фамилию и/или имя собственное (одно из имен или все имена), и/или отчество путем обязанности внесения таких сведений в информационные плакаты, информационные буклеты, в избирательный бюллетень, а также обнародование этой информации ЦИК и ТИК".

Мокан пояснил, что такие изменения обусловлены многочисленными случаями введения в заблуждение избирателей кандидатами относительно своей личности.

Кабмин подготовил законопроект для борьбы с "клонами" во время выборов. Скриншот: t.me/mokan_knows

Напомним, во время местных выборов Украину "атаковало" нашествие клонов (специальных людей, чьи ФИО похожи или идентичны лидерам избирательной гонки. Это старая мошенническая технология, применяющаяся от выборов к выборам).

В частности, ЦИК сняла с выборов в Одессе "клонов" Зеленского, Саакашвили и Филимонова.

Также мы рассказывал о клонах мэра Днепра Бориса Филатова. По его словам, в ряде случаев полиция даже не проверяет "клона" на наличие судимости, а полиция вместе с ЗАГСами выдают им документы всего за один день.

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