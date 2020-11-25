В среду, 25 ноября, Кабинет министров Украины во время заседания одобрил законопроект "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины". Документом предусматривается предупреждать избирателей о том, что кандидаты меняли фамилию, имя и отчество за пол года до выборов.

Об этом написал представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан на своем Telegram-канале.

Так, проектом предлагается "информировать избирателей о кандидатах, которые в течение 6 последних месяцев до дня выборов меняли фамилию и/или имя собственное (одно из имен или все имена), и/или отчество путем обязанности внесения таких сведений в информационные плакаты, информационные буклеты, в избирательный бюллетень, а также обнародование этой информации ЦИК и ТИК".

Мокан пояснил, что такие изменения обусловлены многочисленными случаями введения в заблуждение избирателей кандидатами относительно своей личности.

Напомним, во время местных выборов Украину "атаковало" нашествие клонов (специальных людей, чьи ФИО похожи или идентичны лидерам избирательной гонки. Это старая мошенническая технология, применяющаяся от выборов к выборам).

В частности, ЦИК сняла с выборов в Одессе "клонов" Зеленского, Саакашвили и Филимонова.

Также мы рассказывал о клонах мэра Днепра Бориса Филатова. По его словам, в ряде случаев полиция даже не проверяет "клона" на наличие судимости, а полиция вместе с ЗАГСами выдают им документы всего за один день.