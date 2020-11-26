Сегодня, 25 ноября, Кабмин принял решение о непризнании российских паспортов, выданных в Ростовской области и Краснодарском крае. В первый регион за ними ездят жители "ДНР" и "ЛНР", во втором получают загранпаспорта крымчане.

Правительство Шмыгаля приводит расширенной список подразделений МВД РФ. Документы, выданные там, теперь не будут действительными в Украине.

"Страна" объясняет, что означает это распоряжение.

Какие российские паспорта не признает Украина

Украина не признает российские паспорта жителям Крыма и Донбасса с самого начала их выдачи. Сейчас же правительство уточнило, где именно они должны быть выданы, чтобы считаться недействительными.

Объясним на конкретных примерах:

- паспорт выдан ГУ МВД России по Ростовской области, код подразделения - 610-000.

- в загранпаспорте гражданина России есть графа - орган, который выдал - МВД 90101.

Эти цифирные обозначения нужны для того, чтобы конкретизировать район выдачи документа. Поскольку в буквенном виде (как в украинском паспорте - Шевченковским РО ГУГМС Украины в городе Киеве) это никак не описывается.

Ниже приводим такие коды подразделений МВД РФ.

Там есть два региона России - Ростовская область и Краснодарский край. В первом случае внутренние и загранпаспорта получают жители "ЛДНР", в во втором - заграничные паспорта жители Крыма.

Причем "инновация" касается паспортов, которые были выданы с мая 2019 года, когда появились первые указы Путина об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей неподконтрольной части Донбасса.

Формулировка "документы не признаются Украиной" означают, что человек не может с ними пересечь государственную границу Украины, поселиться в гостинице, получить в стране любую государственную, банковскую, нотариальную услугу.

Впрочем, у жителей из Крыма и Донбасса может возникнуть вопрос: что же для них изменилось после сегодняшнего решения Кабмина? Ведь они и раньше знали, что Киев не признает их российские паспорта.

Что изменится для жителей Крыма и Донбасса

На жителей Крыма и Донбасса нынешнее решение Кабмина не отразится практически никак.

По законам Украины человек имеет право отказаться от украинского гражданства. Для этого предусмотрена специальная процедура. Нужно написать обращение на имя президента Украины, отправить ксерокопии своих документов, заплатить государственную пошлину и ждать от полугода. После чего, если у государства не будет претензий, президент может одобрить такое прошение.

После выхода из гражданства бывший украинец может принимать любое другое. В том числе и России. Это единственный путь, который приемлем с точки зрения законов Украины.

Однако ни жители Крыма, ни жители "ЛДНР", не проходят этот сложный путь. Они сразу получают паспорта гражданина России. Крымчанам их раздали в 2014 году, а дончанам и луганчанам начали выдавать по упрощенной схеме с мая 2019 года.

То есть эти паспорта для Украины по идее тоже юридически никчемные. Более того, в законодательстве указано, что в любых правоотношениях Киев признает владельцев паспорта Украины как украинских граждан. Даже если у них при этом есть другие документы. Неважно, российские или нет.

Зачем тогда принималось это постановление? Ведь явно жители ОРДЛО не станут ездить в Украину с российскими паспортами. У них остались украинские паспорта, которыми они и пользуются (также как и крымчане).

Единственный практический результат - это невозможность попадания в Украину реальных россиян-жителей Ростовской области и Краснодарского края (то есть не крымчан и не дончан), кто получил паспорт после апреля 2019 года. У них украинского паспорта нет.

Но и они по идее смогут попасть в Украину, если оформят, к примеру, загранпаспорт в другой области. Хотя понятно, что большинство ради поездки в нашу страну не будет утруждать себя такими действиями.

Любопытно, что в Краснодарском крае проживают кубанские казаки - потомки запорожских казаков. Украинские политики время от времени пытаются на теме "защиты украинцев Кубани" зарабатывать политические очки. В Раде даже создано межфракционное объединение "Кубань". Теперь же получается, что потомкам запорожских казаков на родину предков путь закрыт.

В целом, очевидно, что постановление принималось в рамках общей стратегии - пытаться наказать получателей российских паспортов из Донбасса и Крыма. А заодно, создав трудности и для прочих граждан РФ.

Причем, на уровне Кабмина такие шаги делаются все чаще.

Интернирование и "никчемный" паспорт

В начале ноября Кабмин внес в Верховную Раду законопроект об интернировании россиян. Он предусматривает право без суда задерживать граждан России и отправлять на спецпоселения - в лагеря. Отчитываться о причинах ареста военные не будут обязаны.

И в этом свете интересно - будут ли в случае принятия закона интернировать жителей ОРДЛО, у которых найдут выданный в Ростове паспорт?

С одной стороны, после сегодняшнего постановления уроженцы Украины с российскими паспортами могут быть спокойными. Ведь, по логике, если Киев эти паспорта за документы не признает, то и под интернирование попасть они не смогут.

Но, зная украинские реалии, рассчитывать на это не стоит.

Так, известны многочисленные случаи, когда украинские пограничники отказывались пускать в страну граждан Украины с российским видом на жительство. Что никаким законом не предусмотрено. Тогда люди или разворачиваются назад, или дают взятку для въезда в Украину.

Не исключено, что в случае интернирования, решение по которому принимают военные и СБУ, никто такими "мелочами", как украинское гражданство человека, "заморачиваться" не станет.

Если, конечно, этот закон вообще примут.