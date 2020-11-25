Китай поздравил Байдена с победой на выборах. Фото: rbk

В среду, 25 ноября, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин лично поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США.

Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости. 

Так, Си Цзиньпин в телеграмме Байдену выразил надежду на развитие взаимовыгодных отношений, сотрудничество и урегулирование разногласий Китая и США.

Ранее мы сообщали, что в Китае официальные власти поздравили Байдена с победой на выборах в США. Это произошло спустя 10 дней с момента выборов.

Также напомним, что стали известны планы Байдена на первые 100 дней президентства. Новая администрация США будет активно бороться с эпидемией коронавируса. Так же следующий президент намерен отменить некоторые указы Трампа, которые нанесли ущерб климату и здоровью людей.

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