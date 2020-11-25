Лидер Китая Си Цзиньпин лично поздравил Байдена с победой на выборах
В среду, 25 ноября, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин лично поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США.
Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
Так, Си Цзиньпин в телеграмме Байдену выразил надежду на развитие взаимовыгодных отношений, сотрудничество и урегулирование разногласий Китая и США.
Ранее мы сообщали, что в Китае официальные власти поздравили Байдена с победой на выборах в США. Это произошло спустя 10 дней с момента выборов.
Также напомним, что стали известны планы Байдена на первые 100 дней президентства. Новая администрация США будет активно бороться с эпидемией коронавируса. Так же следующий президент намерен отменить некоторые указы Трампа, которые нанесли ущерб климату и здоровью людей.