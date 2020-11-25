В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Болгарии правительство утвердило решение объявить локдаун, который продлится до 21 декабря.

Об этом сообщает Reuters.

"Доказано, что лишь одно влияет на Covid-19 - уменьшение социальных контактов или карантин. Чтобы ослабить давление на больницы, которые находятся на грани, мы вводим меры на три недели", - сказал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Так, с 27 ноября до 21 декабря в стране будут закрыты рестораны, ночные клубы, торговые центры, спортзалы и детские сады. Школы и университеты перейдут на дистанционное обучение. Туристические поездки по территории страны и за границей будут запрещены.

Работать позволят небольшим магазинам. Спортивные мероприятия отменять не планируется, но они будут проходить без зрителей. Количество зрителей в театрах будет ограничено 30% от числа мест.

Напомним, с начала октября Болгария разрешила въезжать к себе только украинцам с негативным тестом на коронавирус.

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