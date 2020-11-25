Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии прощания с генеральным директором КБ "Южное" Александром Дегтяревым, который накануне скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Прощание пройдет в Днепре в четверг, 26 ноября. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Известно, 31 октября Александру Дегтяреву исполнилось 69 лет. Он работал в КБ "Южное" с 1975 года. С 2015 года он является академиком Национальной академии наук Украины. Награжден орденами "За заслуги" III и II степеней (2002, 2011).

В период 2010 - 2016 годов он занимал должность генерального конструктора - генерального директора КБ "Южное", а с 2018 года он являлся генеральным директором предприятия.

В Днепре 26 ноября объявлено днем траура в память об Александре Дегтяреве. Такое распоряжение подписал мэр Днепра Борис Филатов.

Гражданская панихида по Александру Дегтяреву состоится 26 ноября с 11:00 до 12:00 в ДК Машиностроителей на улице Рабочей.

Ранее "Страна" писала о том, что украинский миротворец в миссии ООН в Конго скончался от коронавируса.

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