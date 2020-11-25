В ходе заседания в среду, 25 ноября, Кабинет министров Украины утвердил перечень оснований для закрытия в одностороннем порядке пунктов пропуска на Донбассе и админгранице с Крымом.

Так, Украина может закрыть КПВВ в случаях угрозы жизни и здоровью сотрудников или граждан, которые его пересекают и при некоторых условиях, которые делают невозможной нормальную работу погранслужбы. Полный перечень таких условий не уточняется.

Пункт пропуска в одностороннем порядке могут закрыть на срок до 72 часов на основании решения начальника отделения пограничной службы, в ведомстве которого находится конкретный КПВВ. Кроме того, приказ о прекращении пропуска через границу может отдать командующий операцией Вооруженных сил Украины в Донбассе.

При этом отдельные категории граждан все же получат право на пересечение пункта пропуска: это те, кто возвращается на место постоянного проживания, или направляется к месту учебы, а также для тяжелобольные, нуждающиеся в получении медпомощи.

Напомним, недавно Украина заявила о "согласовании деталей" по разблокированию пунктов пропуска на Донбассе.

Также мы писали, что в "ЛНР" говорят об открытии новых пунктов пропуска на линии разграничения в "ближайшие пару недель".