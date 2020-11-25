Украина заявила о непризнании российских паспортов, выданных на территории Ростовской области и Краснодарского края.

В Ростовской области паспорта выдают жителям Донбасса, которые получают гражданство по упрощенной схеме, введенной в прошлом году президентом Владимиром Путиным.

В Краснодарском крае оформляют загранпаспорта для крымчан.

Решение на заседании 25 ноября принял Кабинет министров Украины. Он существенно расширил еще майский список отделений миграционной службы РФ, чьи документы теперь не признает Украина.

Указ о раздаче российских паспортов жителям "ЛНР" и "ДНР" Владимир Путин выпустил в апреле. "Страна" детально анализировала это в материале 5 главных вопросов о раздаче паспортов России жителям Донбасса.

Летом 2020 года Россия еще сильнее упростила прием в свое гражданство - уже для всех жителей Украины.