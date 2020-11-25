Украинские граждане возрастом от 14 до 16 лет теперь смогут въезжать в страну из временно оккупированной территории Крыма и Донбасса по свидетельству о рождении. Это упрощает процедуру въезда.

Соответствующее решение решение Кабинет министров Украины принял на очередном заседании в среду, 25 ноября.

Кроме того, на заседании Кабмин решил изменить условия о временном прекращении работы пунктов въезда-выезда на территорию Донбасса и Крыма.

Теперь при наличии оснований гуманитарного характера, таких как возвращение к месту жительства, тяжелая болезнь, воссоединение с семьей, посещение высших учебных заведений тому подобных, будет предусматриваться возможность безотлагательного въезда даже если КПВВ закрыты.

Напомним, 24 ноября, на внеочередном заседании ТКГ стороны не смогли прийти к решению об открытии пунктов пропуска "Счастье" и "Золотое" на Донбассе.

Также сообщалось, что из семи пунктов пропуска на Донбассе пересечь линию разграничения можно только в двух. Пропуск осуществляется через КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое".