На открытом заседании 25 ноября 2020 года Киевский апелляционный суд рассмотрел дело по апелляционной жалобе городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко касательно решения Печерского районного суда Киева по иску к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В иске о защите чести и достоинства Бондаренко отказали 11 октября.



Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Решением отказано в удовлетворении иска Бондаренко А.В. к президенту Украины Зеленскому В.А. о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании компенсации морального вреда в полном объеме", - говорится в сообщении.



Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд на президента за то, что что Зеленский назвал его "бандитом". 20 мая президент Украины, говоря о мэре Черкасс, сказал, что "за один стол с такими бандитами не сядет".

Так, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение Печерского районного суда от 1 октября было оставлено без изменений.



Ранее "Страна" сообщала, что 27 мая городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко обратился в суд с иском о защите чести и достоинства против президента Украины.



Но, как сообщается, Зеленский не явился в суд по делу о защите чести мэра Черкасс. В октябре же суд отказал в удовлетворении иска. Согласно обнародованному решению, суд пришел к выводу, что высказывания Зеленского не содержат заведомо ложной информации и избыточности оценочных суждений