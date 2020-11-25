Дед американского политика Энтони Блинкена, которого новоизбранный глава Белого дома Джо Байден планирует выдвинуть кандидатом на должность госсекретаря США, родился в Киеве и бежал из Украины, опасаясь погромов. Об этом рассказал сам 58-летний Блинкен во время выступления членов команды Байдена в Уилмингтоне в штате Дэлавер, передает The Hill.

"Мой дед, Морис Блинкен, сбежал от погромов в России и нашел новую жизнь в Америке", - сказал 58-летний Блинкен.

Дед возможного будущего госсекретаря США Морис Блинкен родился в Киеве и эммигрировал в США. Закончил Нью-Йоркский университет в 1921 году и стал известным юристом, пишет The New York Times.

Морис Блинкен основал Американский институт Палестины после Второй мировой войны. Его работы убедили правительство США поддержать создание государства Израиль. Он скончался в возрасте 86 лет.

У Мориса Блинкена трое сыновей: Роберт, Алан и Дональд. Младший Дональд - отец нынешнего кандидата в госсекретари США.

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