На заседании в среду, 25 ноября, Кабинет министров Украины согласовал увольнение губернатора Закарпатской области Алексея Петрова и назначение на его место Анатолия Полоскова.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram-канале.

Анатолий Полосков - местный предприниматель, он является директором винодельческой компании "Шато Чизай".

Интересно, что во время сегодняшнего заседания будущий чиновник вышел на связь с правительством на фоне американского флага.

Напомним, на сегодняшнем заседании Кабмин также утвердил увольнение руководителя Харьковской ОГА Алексея Кучера. Также правительство сегодня согласовало назначение на его место бывшей заместительницы Кернеса Айны Тымчук.

Также мы писали, что всего президент Владимир Зеленский после местных выборов решил уволить пять губернаторов.