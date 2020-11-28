В субботу, 28 ноября, начинается Рождественский пост, который еще называют Филипповским или "филиппками". Он продлится 40 дней - до 6 января.

Во время поста речь идет не столько об ограничениях в питании, сколько о духовном очищении, смирении, покаянии, молитве. Это соблюдение аскез, которые могут стать источником внутренней силы.

Собрали полезную информацию о том, как правильно провести дни поста, в чем заключается его духовных смысл и каким может быть постное меню на каждый день.

Духовный смысл поста

Главный смысл поста - усмирить плотские желания, избавиться от гнева, злости, сквернословия, простить обидчиков, раздать долги. Через добрые поступки, покаяние и молитвы просить у Всевышнего прощения за свои ошибки.

Также в это время желательно читать духовную литературу, сводя к минимуму нахождение перед экраном телевизоров, в соцсетях.

Важно внутренне настроиться на мысли о вечных ценностях: о бессмертной душе, Боге, любви, искуплении от грехов.

Встретить день рождения Иисуса Христа и войти в Рождество полагается с радостными и чистыми мыслями.

Питание по дням и календарь

Пост в том числе затрагивает Новый год, поэтому важно это учитывать перед тем, как начинать придерживаться постного питания. Ведь 31 декабря придется провести без мясных и молочных блюд, алкоголя и пышных пиршеств.

По сравнению с Успенским или Великим постом Рождественский - не такой строгий, поскольку разрешается есть рыбу во все дни, кроме среды и пятницы.

Календарь поста:

Календарь Рождественского поста 2020-2021. Фото: kp.ru

Постное меню

В Рождественский пост можно пополнять запасы витамина С цитрусовыми и киви, квашеной капустой, красным перцем (в том числе чили), луком и помидорами, напитками из шиповника, черной смородины.

В качестве перекусов можно использовать фруктовые нарезки (яблоко, банан, киви, апельсин, мандарин, клюква), пресные хлебцы, кукурузные хлопья, кисели, компоты или морсы, печеные яблоки с медом и корицей, гренки с вареньем, орешки, сухофрукты.

Можно готовить салаты (в том числе "Селедку под шубой" без майонеза), овощные рагу, супы, каши, спагетти, овощные запеканки, уху, запекать рыбу.

В субботу и воскресенье, а также все большие церковные праздники (Введение во Храм Пресвятой Богородицы, День Андрея Первозванного и День Николая Чудотворца) разрешается пища с растительным маслом, рыба и вино.

Поэтому на завтрак можно приготовить манный пудинг с лимонным чаем и медом или пшенную кашу с имбирным чаем и лимоном.

На обед - рыба, запеченная с морковью и луком, винегрет, гороховый или фасолевый суп, грибной суп с рисом и зеленью, свекольный салат с солеными огурцами. На десерт - малиновое желе или морс.

На ужин - вариации на тему постного пирога со шпинатом, печеные яблоки с орехами, медом и корицей, красное сухое вино (100 г).

В понедельник разрешена горячая пища с постным маслом и рыбой. Поэтому на завтрак можно выбрать гренки с вареньем и черным чаем.

На обед - печеный картофель с солеными грибами и маринованным луком, гороховый суп-пюре с морковью и брокколи, кисель из клюквы.

На ужин - постные голубцы с ржаным хлебом и ромашковым чаем.

Во вторник и четверг можно есть горячую пищу с постным маслом и рыбой.

Поэтому на завтрак можно приготовить гречневую рассыпчатую кашу или рисовую кашу с изюмом.

На обед - грибной суп, фасоль в горшочке, капустный салат с черносливом и морс из малины. Второй вариант: салат из моркови, с чесноком, орехами и растительным маслом, суп картофельный постный, яблочный пирог на соке и зеленый чай с имбирем.

И на ужин - макароны с овощами и растительным маслом, зерновой хлеб и мятный чай. Или кабачково-картофельные оладьи с компотом из сливы.

В среду и пятницу разрешается горячая пища без масла.

На завтрак, например, можно пресные хлебцы и чай из шиповника с медом. Или овсяную кашу с курагой и чай со ржаными сухариками.

На обед - печеный картофель, капуста с яблоком и морковью или квашеная капуста, кисель из клюквы. Второй вариант: салат из свежих огурцов с кунжутом и соевым соусом, отварной картофель с укропом и чесноком, компот из вишни и яблок.

На ужин - тушеные овощи без масла в соевом соусе. Либо рис отварной без масла с изюмом.

Пост - вред или польза?

Перед соблюдением поста может понадобиться консультация с врачом. Например это стоит помнить тем, кто страдает анемией. Из-за строгого питания могут появиться слабость и головокружение, наблюдаться скачки давления (обычно оно снижается), обостряются хронические заболевания.

Кормящим мамам, беременным, а также тем, кто занят тяжелой физической работой пост противопоказан.

В любом случае важно соблюдать главное правило поста - не навредить своему здоровью. Специалисты также советуют избегать продолжительного голодания, потому что обходиться без животного белка означает, что его необходимо заменить на растительный белок, а не вовсе исключить из своего рациона все белки.

Специалисты по питанию говорят, что рацион только тогда принесет пользу, если он сбалансирован и в нем есть и каши, и овощи, и фрукты, и бобовые с орехами. Коме того, нужно пить достаточное количество чистой воды.