Открывая Кабмин 25 ноября, премьер-министр Денис Шмыгаль вспомнил о недавнем видеообращении президента Зеленского, в котором он обещал рядовым украинцам и ФОПам по 8 тысяч гривен компенсации за карантин и налоговые каникулы.

Шмыгаль подтвердил - жесткий "новогодний" локдаун не исключен, и правительство уже "прорабытывает разные сценарии". Якобы, карантин выходного дня дает результат, но на праздники начнутся ярмарки, встречи и гуляния, что создает новые эпидемиологические риски. Поэтому нужен "план реагирования".

Но людей один на один с проблемами обещают не оставить. Денис Шмыгаль, кроме уже обещанных Зеленским 8 тысяч компенсаций наемным работникам и ФОПам, которые могут временно потерять работу (на это обещают выделить 10 млрд), анонсировал компенсации бизнесу по ЕСВ (для порядка 120 тысяч юрлиц на сумму в 1,5 млрд гривен) и по сохранению рабочих мест (8 тысяч на каждого работника), освобождение на время карантина ФОПов первой группы от налогов, компенсации ФОПам на детей и госгарантии и удешевление процентных ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса.

Впрочем, на нынешнем заседании Кабмина было только два готовых проекта - о компенсациях на детей и портфельных госгарантиям по кредитам.

К слову, экономисты уже задаются вопросов - где на все эти программы возьмут деньги, если бюджет практически пуст. На Кабмине бюджетной темы тоже коснулись, но вскользь. Денис Шмыгаль отчитался о рекордном выполнении доходной части, правда, ничего не сказал по расходной. Заверил лишь, что все запланированные выплаты будут проведены в полном объема.

"Страна" разбиралась, что принял Кабмин 25 ноября.

Локдаун под елочку

На Кабмин 25 ноября вынесли несколько проектов, касающихся возможного введения жесткого локдауна.

В частности, Минсополитики подготовило проект о продлении выплат на детей физлицам -предпринимателей. Напомним: эта норма уже действовала с мая по сентябрь, и предусматривала выплату на детей до 10 лет порядка 2 тысяч гривен в месяц.

Как заявила глава Минсоца Марина Лазебная, программу продлят прежним получателям помощи с 1 ноября по 31 декабря - без подачи заявлений. Кроме того, до 15 декабря принимаются новые заявки. На программу планируется выделить миллиард гривен.

Еще одно постановление, которое принял Кабмин в рамках подготовки к жесткому локдауну - о кредитах для малого и среднего бизнеса.

Речь идет о государственных портфельных гарантиях под такие кредиты — на уровне 70% от суммы кредита. Агентом гаранта определен государственный "Укрэксимбанк" - он будет проверять предоставленную банками информацию и принимать решения о госгарантиях. Срок действия госгарантии - до 5 лет, банки могут подавать заявки на участие в программе до 7 декабря этого года. Но к финучреждениям выдвигаются жесткие требования: они не должны иметь просроченной задолженности перед бюджетом, не иметь замечаний к своей работе со стороны Нацбанка и пр.

Как заявил Денис Шмыгаль, на портфельные гарантии по кредитам для бизнеса и компенсации по процентным ставкам (этого пункта в постановлении Кабмина нет, очевидно, готовится новый документ на эту тему) из бюджета выделят 5 млрд гривен, что позволит предпринимателям получить доступ к дешевым займам.

Пакет малыша или деньги

В октябре ВР приняла закон, в котором прописано, "пакет малыша" выдается в натуральной форме (то есть, набор товаров для новорожденного, а не денежная компенсация за него). Этим парламент поставил точку в споре производителей детских товаров с Кабмином. Правительство своим постановлением монетизировало "пакеты малыша" - решили выдавать помощь деньгами и определить список магазинов, в которых родители смогут отовариться на 5 тысяч гривен. Но лепромовцы возмутились, что их оттесняют от выгодного госзаказа. Кроме того, одним из аргументов с их стороны был тот факт, что в рознице на 5 тысяч гривен не купишь всего того, что есть в "пакете малыша" (товары из набора стоят в магазинах, минимум, 7 тысяч гривен).

Сейчас же Кабмин, уже на выполнение закона о "пакете малыша" внес изменение в свое прежнее распоряжение о монетизации. Но с одним нюансом. Теперь можно выбирать - получать "пакет малыша" "натурой" или деньгами. Но денежная компенсация преподносится как "исключение" - ее будут выдавать родителям, чьи дети родятся с 24 октября этого года по 1 июля следующего года. На "пакеты малыша" в этом году будет выделено почти 317 млн гривен, а на следующий - 1,7 млрд.

Выборы по-новому

Кабмин утвердил законопроект о внесении изменений в избирательный кодекс.

Как указано в пояснительной записке, главная цель нововведений - борьбы с грязными избирательными технологиями, в частности, с так называемыми "кандидатами-двойниками". Речь идет о технологии, когда в списке появляется полный тезка раскрученного кандидата, "оттягивающий" часть его голосов, что позволяет влиять на результаты выборов.

В проекте предлагается дополнительно информировать избирателей о таких "двойниках" - сообщать о кандидатах, которые в течение шести месяцев до старта кампании меняли фамилию, имя, отчество в буклетах, территориальных комиссиях и др.

Новации коснутся выборов всех уровней, включая президентские.

Бесплатные лекарства под вопросом

Появились новые условия работы в Украине системы реимбурсации лекарств. Речь идет о компенсации гражданам стоимости отдельных препаратов, в частности, от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета.

Сейчас схема работает следующим образом: аптеки заключают с НСЗУ договоры и выдают покупателям с рецептами лекарства по льготному списку - бесплатно или с небольшой доплатой. Нацслужба здоровья затем компенсирует аптекам затраты на лекарства. Но многие аптекари жалуются, что есть задержки с платежами.

По новому постановлению Кабмина схема меняется: НСЗУ будет заключать договора с аптеками на реимбурасацию только при наличии соответствующих средств. То есть, если на данный момент денег не будет, то и договор не подпишут. Следовательно, аптека не будет работать по реимбурсации, и выдавать людям бесплатные лекарства.

Учитывая перебои с бюджетным финансированием, можно прогнозировать, что аптечных пунктов, в которых украинцы смогут получать бесплатные лекарства по рецепту, станет меньше.

Повышение зарплат для чиновников

Работникам Центра адаптации госслужбы к стандартам ЕС пвысят зарплаты. Соответствующее рещение принял Кабмин.

Центр адаптации госслужбы к стандартам ЕС - это организация, которая внедряет в течественных госорганах европейские нормы, сотрудничает с институтами управления Евросоюза, проводит тренинги для чиновников и т.д.

Как указано в пояснительной записке, сотрудники Центра получают неоправданно мало. Поэтому зарплаты им повысят. Если сейчас оклад директора этой организации составляет 5,2 тысячи гривен, то будет — 10,5 тысяч (то есть, увеличение более чем в два раза), начальник отдела будет получать вместо 3,6 тысяч — 7,5 тысяч, главный консультант - вместо 2,5 тысяч — 5,5 тысяч и т.д. Кроме того, доплаты за степень доктора наук составят 25%, кандидата наук - 15%.

Отмена карантина для нотариусов

Кабмин разрешил проводить для нотариусов квалификационные экзамены на право заниматься профессиональной деятельностью. Как известно, на период карантина массовые мероприятия с участием более чем 20 человек в Украине запрещены.

Поэтому начинающие нотариусы не могут сдать экзамены и получить право работать. В пояснительной записке указано, что экзамены для нотариусов последний раз проводились еще в 2019 году, и на сегодня уже скопилось порядка 700 заявлений от претендентов.

Поэтому карантин для нотариусов решили отменить. Им разрешили сдать экзамены, правда, при условии выполнения противоэпидемических мероприятий - температурного скрининга, социальной дистанции и пр.

Большая земельная сверка

В Украине проведут масштабную сверку данных Госреестра прав собственности на недвижимость и Государственного земельного кадастра по земельным участкам — все ли они зарегистрированы, есть ли на них отягощения и т.д. Соответствующий порядок сверки утвердил Кабмин. Как указано в пояснительной записке, существует практика, когда в Едином реестре прав собственности регистрировались участки, которых нет в земельном кадастре. То есть, по-сути, проведя такую регистрацию, человек становился полноценным собственником участка, хотя тот по-прежнему оставался «невидимым» для земельного кадастра. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, это делало возможным двойные регистрации участков, что играло на руку рейдерам и открывало широкое поле для различных махинаций с землей.

Планирующая сверка, по словам, премьера, как раз должна пресечь рейдерские схемы. И является подготовкой к открытию рынка земли в следующем году.

Результаты сверки будут в открытом доступе, - обещают в Минюсте. Как, по итогам проверки, будут разбираться с проблемными участками, и не возникнет ли проблем, когда владельцев будут лишать собственности, - пока неясно.

Нафтогазу отдали черноморский шельф

"Нафтогазу" откроют доступ к разработке газовых месторождений черноморского шельфа. Соответствующее решение принял Кабмин. НАК получит исключительное право на геологическую разведку и добычу нефти и газа в шельфе Черного моря на 30 лет.

В пояснительной записке сказано, что это позволит нарастить в Украине добычу газа и нефти. Прогнозные объемы шельфа в западной части Черного моря составляют 1-2 триллиона кубометров газа и больше триллиона тонн нефти с газовым конденсатом, что позволяет добывать до 10 миллиардов кубометров газа в год. И, как утверждают в Кабмине, поможет полностью обеспечить Украину газом внутренней добычи. Нынешние газовые месторождения, как отмечается в пояснительной записке, исчерпаны на 80%.

Стоит отметить, что Украина и сейчас имеет немалые запасы газа внутренней добычи. Скажем, при потреблении в 2019 году на уровне 29,8 млрд кубов, было добыто 20,7 млрд.

При этом газ внутренней добычи стоит относительно недорого - до 3 тысяч гривен за тысячу кубов. Но на цене газа для украинцев это почему-то не отражается. Ценник привязан к котировкам на европейских хабах и в несколько раз выше.

Что измениться, если Украина перейдет на полное газовое самообеспечение - снизятся ли цены для потребителей или просто больше станет зарабатывать «Нафтогаз» — вопрос открытый.

"Госкомпания может приступить немедленно к разработке недр", - заявил Глава Министерства защиты окружающей среды Роман Абрамовский.

Глава Минфина Сергей Марченко высказал замечание по поводу рентной платы - 10%, которые будет платить "Нафтогаз" - это очень мало. Но Абрамовский заявил, что НАК платит 90% прибыли в бюджет, что с лихвой перекрывает "скидку" на ренту. Впрочем, глава Минфина за это постановление не голосовал.

Пограничники на самообеспечении

Государственная пограничная служба будет производить материалы, необходимые для усиления границы, своими силами. Кабмин дополнил списк разрешенных для нее видов хозяйственной деятельности. В него, в частности, включили производство цепей, проволоки и пружин.

Для усиления государственной границы Госпогранслужба заявила о повышенных потребностях в материалах. В частности, нужно дополнительно 300 тысяч бухт заграждения колюще-режущего спирального типа (по 6,1 тысяч гривен за штуку) и 150 тысяч бухт колюще-режущей ленты (по 3 тысячи за штуку). Но в бюджете денег на это нет. Поэтому наладить производство предстоит самостоятельно.