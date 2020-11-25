25 ноября Кабмин поддержал назначение 47-летней Айны Тымчук на должность главы Харьковской ОГА вместо уволенного ранее Алексея Кучера. После подписания указа президентом она займет губернаторское кресло.

О назначении Тымчук "Страна" писала в начале ноября, по данным источников, ее кандидатура обсуждалась еще с лета. Когда стало понятно, что Кучер имеет минимальные шансы на будущих выборах мэра Харькова.

Собрали, что известно о новой главе Харьковской ОГА, а также о том, что оно означает для политических раскладов в Харькове.

Что заявила Тымчук на собеседовании в Кабмине

Во время онлайн-презентации на заседании Кабмина Айна Тымчук отметила, что родилась в Днепре. По специальности - экономист и магистр государственного управления. В настоящее время - руководитель аппарата Днепровской ОГА.

Тымчук обратила внимание, что более 20 лет работает в органах местного самоуправления Днепропетровской и Харьковской областей.

"Это почти половина моей жизни, поэтому прошу поддержать мою кандидатуру на должность" - сказала она.

Что касается назначения в Харьковскую область, она сказала, что четыре года работала в Харькове заместителем городского головы, руководителем аппарата и знает людей и проблемы региона.

Айна Тымчук. Скриншот с заседения Кабмина

Также она озвучила свои первые три шага на должности главы ОГА:

- борьба с ковид;

- завершить процесс децентрализации - из 27 районов стало 7 районов, создать новые РГА, принять бюджеты новых районов;

- принять областной бюджет на 2021 год.

В приоритетах она отметила и сотрудничество с новым облсоветом: "Депутаты избрались по новой системе и они должны знать свое место в жизни области и взаимодействовать с областной администрацией".

Отметим, что в Харьковский облсовет прошли блок Геннадия Кернеса (46 депутатов из 120), ОПЗЖ (29), "Слуги народа" (17), Блок Светличной (17) и Евросолидарность (11). Первоначально считалось, что коалиция будет между блоком Кернеса и "слугами", но потом возникли сложности.

Но об этом подробнее чуть ниже.

Бывшая жена кандидата в мэры от "Слуги народа". Что известно о Тымчук

Айна Тымчук - опытный чиновник, успевшая поработать со многими известными политиками и чиновниками. Еще во времена Ющенко и Тимошенко она работала в Днепопетровской ОГА при тогдашнем губернаторе Бондаре (позже руководитель группы "Видродження" в Раде). Когда Янукович назначил главой ОГА Вилкула она уволилась и переехала на работу в мэрию Харькова. Она была заместителем Кернеса и управделами горсовета.

В 2014 году вернулась в Днепр, устроившись управделами в обладминистрации, когда губернатором был Коломойский. Позже она работала там же при губернаторе Валентине Резниченко. При нынешнем губернаторе Александре Бондаренко была главой аппарата. Но, как говорят источники в Днепровской ОГА, не сработалась с ним.

И в последнее время фактически находилась в Киеве, помогая новому куратору региональной политики в Офисе президента Кириллу Тимошенко выстраивать отношения с губернаторами.

Собственно ее назначение губернатором это первое серьезное кадровое решение в регионах, ответственность за которое на Банковой позволили взять на себя Тимошенко.

Не исключено, что посоветовал Тимошенко Айну Тымчук Юрий Голик - в прошлом советник Днепропетровского губернатора Резниченко, а ныне работающий по проекту "Большая стройка" (одним из кураторов которого является Кирилл Тимошенко).

Источник "Страны" в окружении мэра Харькова Геннадия Кернеса сообщал, что кандидатуру Айны Тымчук на замену Кучера обсуждают с конца лета.

"Айну как нового губернатора обсуждают еще с августа. Ее супруг - Андрей Тымчук, - глава экологической комиссии в Харьковской области. Он прошёл в горсовет Харькова от "Слуг народа" как депутат. Среди "Слуг народа" обсуждается сценарий, по которому муж Тымчук займет должность секретаря горсовета, а Айну назначат губернатором. У блока Кернеса не хватает депутатов для монобольшинства, и может, будет "блокировка" (коалиция) со "Слугой народа". Но будет ли она и на каких условиях - вопрос пока открытый", – рассказывал источник "Страны".

Источник в Днепропетровской ОГА также сказал "Стране", что Айна - бывшая супруга главного врача областной больницы Сергея Рыженко, кандидата в мэры Днепра от "Слуги народа". А со своим нынешним мужем, Андреем Тымчуком, они не живут вместе.

Недвижимость в Крыму. Что у Тымчук в декларации и чего там нет

В прошлом году издание Dnepr.Info назвало Айну Тымчук "самой богатой чиновницей областной администрации".

В декларации за 2019 год Тымчук указала в качестве дохода за год 430 518 грн зарплаты (около 35 тыс грн в пересчете на месяц) в Днепровской ОГА.

На нее зарегистрирована квартира в Днепре площадью 70,6 кв. м. Автомобили в декларации не указаны. Зато там есть швейцарские часы - Ulysse Nardin Dual Time Lady и Chopard Happy Sport, стоимость которых не называется.

На счету в Приватбанке у нее 4 368 грн, наличных сбережений - $70 тысяч и 730 тысяч гривен.

При этом журналисты "Bihus info" еще в 2017 году отыскали у Тымчук несколько квартир в Киеве, дом на 173 кв м в Александровке Днепропетровской области и почти такой же по площади дом в Харькове. А еще - подаренный ей в 2013 году отель "История" в Алуште.

Отель "История" в Алуште, владение которым приписывают Айне Тымчук. Фото Bihus info

На детях также числится по машине премиум класса: Infiniti FX50 і Mercedes-Benz GLE 350D, пишут журналисты. При этом дети в декларации не указаны.

"Слуги" кинули Терехова". Что означает назначение Айны Тымчук

О том, что губернатора Харьковской области Кучера отправят в отставку "Страна" писала еще сразу после местных выборов. Кучер поссорился практически со всеми влиятельными людьми в регионе (с Кернесом, Аваковым, негласным куратором "слуг" в регионе Слюсаревым). Кроме того, "слуги" показали очень низкий результат на выборах как в городе, так и в области.

При этом параллельно в на уровне и горсовета, и облсовета шли переговоры о создании коалиции "слуг" с Блоком Кернеса, в которые не очень вписывался Кучер, снявший перед выборами клип-пародию на мэра Харькова.

Поэтому пошли слухи, что губернатором может стать первый заместитель Кернеса Игорь Терехов, который сейчас фактически руководит городом в отсутствие мэра. Увенчав таким образом новый союз.

"Но стороны не смогли договориться из-за очень высокого уровня взаимного недоверия. Поэтому "слуги" кинули окружение Кернеса. И Терехова на губернаторство не пустили. Назначили Айну Тымчук, которая хоть и работала с Кернесом, но его человеком точно не является. И это показатель того, что переговоры между блоком Кернесом и Банковой идут и будут идти очень непросто", - говорит "Стране" источник в политических кругах Харькова.

Ситуацию запутывает еще и то, что часть фракции "слуги народа" горсовета и облсовета - это люди Кучера. И пока непонятно, как они себя поведут после его отставки. Также ходят слухи о скорой смене куратора харьковского отделения партии президента. Якобы с этой позиции собираются убирать Сушко, а возможно, вместе с ним и Слюсарева. Что также добавляет элемент неопределенности.

Также далеко не монолитна и фракция Блока Кернеса. Часть людей из нее ориентируется на Терехова, часть - на семью Кернесов, часть на друга Кернеса, бизнесмена Павла Фукса. Есть и другие группы влияния.

Отдельно стоит упомянуть "Оппозиционную платформу За жизнь". Она и в горсовете, и в облсовете имеет вторую по численности фракцию (после блока Кернеса). Изначально и Банковая, и мэрия не хотели даже рассматривать вариант переговоров с ОПЗЖ. Но пробуксовка создания их коалиции эту концепцию начала потихоньку менять.

Но у "Оппоплатформы" свои требования.

"Наша позиция простая - Райнин (глава областной организации партии, экс-губернатор - Ред.) должен стать главой облсовета. Другие варианты не поддержим", - сказал источник "Страны" в ОПЗЖ.

Кто на мэра. Битва кандидатов

Но самая главная интрига в Харькове - это самочувствие Кернеса.

В городе регулярно появляются слухи о том, что мэр из-за своей болезни недееспособен. И уже к работе не вернется.

В горсовете и в семье Кернеса эти слухи не менее регулярно опровергают.

Так, сегодня в комментарии "Стране" сын Кернеса Даниил Привалов сказал, что его отец в скором времени вернется в город.

"Мы планируем, что отец вернётся в Харьков до 20 декабря. У меня нет ни капли сомнений в этом. У нас есть ещё почти месяц на подготовку, много времени. Врачи разрешают ему ехать. Пока нет никаких предпосылок к тому, что этого не произойдёт", - заявил Привалов.

Но, тем не менее, до сих пор никаких доказательств того, что Кернес идет на поправку (например, видео из больничной палаты) не представлено.

"Пока идет пересчет голосов по решению суда и у окружения Кернеса есть еще время. Время проведения первой сессии нового горсовета, на которой мэр должен принять присягу, затягивается. Пока же они собираются созвать сессию старого горсовета, чтоб принять ряд решений", - сказал "Стране" источник в политических кругах Харькова.

Так или иначе, но неопределенность со здоровьем Кернеса заставляет политиков и в Харькове и в Киеве просчитывать варианты жизни без Кернеса. И основной вопрос - кто пойдет на выборы мэра и у кого есть шансы на победу.

Ходят слухи, что на мэра может пойти Терехов. По крайней мере его активно медийно раскручивают, а по городу вывешены плакаты, где Терехов и Кернес вместе благодарят харьковчан за их позицию на выборах.

В тоже время, есть и другие кандидаты. Например, Михаил Добкин, на которого может поставить часть окружения Кернеса, а также помочь группа Ахметова-Новинского, с которой он давно плотно работает.

Но наиболее опасно для Банковой то, что на выборах мэра "без Кернеса" появляются шансы у кандидата у ОПЗЖ, к которому может перейти значительная часть избирателей нынешнего градоначальника. Да и единство блока Кернеса в такой ситуации будет под большим вопросом.

"Продолжаются торги. Идет попытка отсрочить первую сессию нового горсовета и выиграть время для Кернеса, чтобы он выздоровел и вернулся в Харьков. Идеальная ситуация для Банковой, что Кернес возвращается, создает большинство в горсовете, которое учитывает интересы всех игроков - Офиса президента, Ярославского, Авакова. Но если Кернес не сможет приступить к исполнению обязанностей, то все посыплется. А главное, если будут новые выборы мэра и в них не примет участие Кернес, тогда открывается дорога кандидату от ОПЗЖ. А этого на Банковой не хотят допустить. Поэтому сейчас Офис президента совместно с окружением Кернеса ищут варианты, как сохранить в Харькове статус-кво", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.