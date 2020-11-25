Обнаруженные в финансовом отчете партии "Батькивщина" нарушения оставили политсилу Юлии Тимошенко без государственного финансирования в четвертом квартале 2020 года. Об этом сообщается на сайте обественного движения "ЧЕСНО".

Уточняется, что Нацагентство по предотвращению коррупции выявило нарушения в отчете "Батькивщины" за первый квартал 2020 года относительно отчетности региональных организаций партии и ее центрального офиса. Также приводится перечень нарушений:

отсутствие отчета городской организации партии города Украинка;

отсутствие сведений о наличии финансовых обязательств перед ООО "Финейт" на 45 тыс. гривен;

подписание расходных накладных о приеме спонсорских взносов в виде листовок, брошюр и плакатов лицами, которые на момент подписания этих документов находились за границей и не могли совершать юридические действия по приему спонсорских взносов (касается сумской и киевской областных организаций);

относительно доноров киевской городской организации и кировоградской областной организации выявлено несоответствие дохода доноров и размера их взносов в пользу этих ячеек в 2017-2020 годах;

договоры с рядом компаний на общую сумму более 14 млн гривен были датированы ранее, чем были открыты указанные в них банковские счета, в чем НАПК усматривает признаки нарушения ст. 203 гражданского кодекса (речь идет о расходах средств, которые партия получила из госбюджета в качестве компенсации расходов на парламентскую избирательную кампанию).

Также отмечается, что НАПК выявило в отчете признаки административных и уголовных правонарушений, что и привело к принятию решения об остановке госфинансирования партии, начиная с четвертого квартала 2020 года. Однако выплаты могут быть восстановлены в случае, если партия устранит нарушения.

23 ноября "Батькивщина" обжаловала в суде решение Нацагентства об остановке государственного финансирования партии, сообщается на сайте ОАСК.

В своем иске политсила просит "признать противоправными действия работников НАПК" и отменить приказ о временной отстановке госфинансирования.

Сейчас суд решает, есть ли "правовые основания для принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу".

В общественном движении отмечают, что решение относительно "Батькивщины" - первое, которое приняло непосредственно НАПК, по итогам проверки финансовой отчетности: "Это первый случай применения такой санкции с момента запуска НАПК и внедрение квартального отчета для партий в 2016 году".

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