Бывший соратник Петра Порошенко и экс-нардеп Давид Жвания заявил, что вернулся в Украину, чтобы добиваться расследования дел против представителей прошлой власти. По словам бывшего депутата, он готов поделиться со следствием об аннексии Крыма, битом над Донбассом "Боинге" и тайных переговорах с Путиным, которые велись в 2014-2015 годах.

Об этом Жвания рассказал в новом видеообращении.

"Я вернулся в Украину, я нахожусь в Киеве. Я буду лично заниматься тем, чтобы расследование преступлений прошлой власти не останавливалось, чтобы следователи проверили все факты, которые я изложил в своих официальных заявлениях. Я готов давать показания", - сказал Жвания.

По его словам, он готов сесть в тюрьму, однако одновременно с этим рассчитывает, что вместе с ним за решеткой окажутся экс-президент Петр Порошенко, а также Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Андрей Парубий, Виталий Кличко и многие другие.

"У меня есть информация по поводу участия каждого из них в свержении пусть и бездарной, но законно избранной власти, в узурпации властных полномочий, совершении других преступлений ради наживы, ради того, чтобы ограбить страну и вывести миллионы долларов в офшоры", - заявил Давид Жвания.

Также он утверждает, что владеет информацией о происходящем в стране в 2014-2015 годах и готов делиться ею со следствием.

"Если мне дадут соответствующие гарантии безопасности, я готов рассказать, почему мы потеряли Крым, кто и о чем вел тайные переговоры с Путиным, кто и за какую сумму выпустил банду Стрелкова (Игорь Гиркин - Ред.) из Словянска. Я готов рассказать, что на самом деле произошло с Боингом, сбитым над Донбассом", - сказал бывший нардеп.

При этом Жвания заявил, что понимает риски своего возвращения в Киев, а в случае, если с ним что-то случится, то причастным к этому будет Петр Порошенко.

"Поэтому я отдельно хочу отметить, что у меня отличное здоровье. У меня не болит сердце, я не принимаю сильнодействующих лекарств. У меня отличное настроение – я полон сил, энергии и веры в то, что я могу добиться справедливости. Поэтому если со мной случится что-то плохое, это может случиться только против моей воли и по прямому указанию Порошенко", - сказал Жвания.

Он заявил, что передал своим западным адвокатам информацию и документы о преступлениях Порошенко, и если с ним что-то случится, они их обнародуют.

Напомним, ранее Жвания рассказал, как Порошенко готовит госпереворот и хочет вовлечь в заговор Кличко и Разумкова.

Также мы писали, что по словам Жвании, Порошенко тайно продавал в Сирию боеприпасы, а потом поручил устроить пожар в Калиновке.