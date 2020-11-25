Кабинет министров возобновил программу выплат на детей физических лиц-предпринимателей. Выплаты возобновлены для первой и второй группы плательщиков единого налога в ноябре-декабре 2020 года.



Об этом сообщили во время заседания правительства в среду, 25 ноября.



"Возобновить на период с 1 ноября до 31 декабря 2020 года действие пунктов 1 и 2 постановления Кабинета министров Украины от 22 апреля 2020 г. № 329 "Некоторые вопросы социальной поддержки семей с детьми", - заявили в Кабмине.

Так, лицам, которые в мае - августе 2020 года получали пособие, выплата такой помощи будет продолжена в декабре 2020 года за ноябрь - декабрь 2020 года без подачи нового заявления и необходимых документов.



Отмечается, что сумма выплат составит две тысячи гривен за ребенка до 10 лет.

Тем, кто уже обращался за такими выплатами, их возобновят автоматически. Новичкам же нужно до 15 декабря написать заявление.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский пообещал выплатить ФОПам по 8 тысяч гривен из-за карантина выходного дня. По его расчетам, более миллиона граждан Украины смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит почти 10 млрд грн.



Напомним, в апреле Кабмин направил 1,6 млрд гривен на выплаты пособия на детей для физлиц-предпринимателей. Средства были выделены из фонда борьбы с Covid-19, а получат их бизнесмены, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога.