В среду, 25 ноября, Кабинет министров Украины согласовал на должность главы Харьковской областной государственной администрации бывшую заместительницу мэра Харькова Геннадия Кернеса Айну Тымчук.

"Страна" выяснила подробности о биографии Айны Тымчук.

"Айну как нового губернатора обсуждают еще с августа, - рассказал «Стране» источник в окружении мэра Харькова Геннадия Кернеса. - Она работала с Кернесом до покушения на него. Ее супруг - Андрей Тымчук, - глава экологической комиссии в Харьковской области. Он прошёл в горсовет Харькова от "Слуг народа" как депутат. Среди "Слуг народа" обсуждается сценарий, по которому муж Тымчук займет должность секретаря горсовета, а Айну назначат губернатором. У блока Кернеса не хватает депутатов для монобольшинства, и может, будет "блокировка" (коалиция) со "Слугой народа". Но будет ли она и на каких условиях - вопрос пока открытый".

Наш источник в Днепропетровской ОГА также добавил некоторые факты из биографии Айны Тымчук.

Она - уроженка Днепра, и в 2014-2015 годах работала управделами в обладминистрации, когда губернатором был Коломойский. Потом вернулась в Харьков. Чуть позже перевелась в администрацию Валентина Резниченко, экс-главы Днепропетровской ОГА, а потом работала с нынешним губернатором области Александром Бондаренко, но не прижилась там.

Наш источник также говорит, что Айна - бывшая супруга главного врача областной больницы Сергея Рыженко, кандидата в мэры Днепра от Слуги народа. А со своим нынешним мужем Тымчуком они не живут вместе.

Ранее "Страна" сообщала, что на данный момент Айна Тымчук является человеком, близким к заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко, который с недавних пор курирует региональную политику в ОП.

В начале ноября, "Страна" подробно писала о том, что Кучера уволят, а его место может занять Тымчук.