Имплементация законодательства о декоммунизации на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма после деоккупации должна быть такая же, как и по всей Украине. Такое мнение высказала заместитель главы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук, передает "Интерфакс-Украина".

"Если мы говорим о декоммунизации, то подход не может отличаться для Донецкой, Луганской областей и Крыма. Есть закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", там четко определены алгоритмы, требования и процедуры. Поэтому, я бы никоим образом не выделяла, чтобы не говорили, что есть вся Украина, а есть Донецкая, Луганская область и Крым", - сказала Голованчук.

Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что городская историко-топонимическая комиссия приняла решение о возвращении центральному проспекту города имени маршала Георгия Жукова. До этого его переименовывали в честь Небесной Сотни.

Также мы сообщали, что харьковские активисты обратились с жалобой в Украинский институт национальной памяти с требованием декоммунизировать колбасу под названием "Радянська".