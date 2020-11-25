Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что есть позитивная динамика по количеству занятых койко-мест и заболевших Covid-19 благодаря карантину выходного дня.

Об этом сообщил во время заседания Кабинета Министров Украины и написал в cвоем Telegram-канале в среду, 25 ноября.

"Благодаря карантину выходного дня, мобильность населения снизилась до самого низкого уровня со времен карантина весной", - заявил премьер со ссылкой на данные мобильных операторов.

Он добавил, что благодаря этим мерам правительство ждет выхода на плато по заболеваемости уже к началу декабря.

"У нас вторая неделя пошла, как стабилизировалось количество больных, которые занимают койко-места в больницах на уровне 27-28 тысяч. Мы не двигаемся вверх, не переходим отметку в 30 тысяч, и это довольно позитивный и очень объективный результат", - сказал премьер.

Напомним, на заседании правительства Шмыгаль заявил, что в Украине на период новогодних праздников могут объявить локдаун. Это случится в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Также мы писали, что в ближайшее время Верховная Рада подаст законопроект по экономической поддержке граждан и бизнеса в связи с карантином выходного дня. Он предусматривает помощь ФОПам в размере 8 000 тысяч гривен.