В Украине на период новогодних праздников могут объявить локдаун. Это произойдет в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram-канале, а также во время заседания Кабмина 25 ноября.

"Мы готовимся ко всем возможным сценариям - в частности и к возможному введению карантина на зимние праздники", - сказал премьер во время заседания.

Также детали стали известны на аккаунте Шмыгаля в Telegram.

"О введении более жестких мер сейчас речь не идет. Но мы понимаем, что конец декабря и начало января - период новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, которого медицинская система может не выдержать. Правительство не скрывает и говорит открыто, что мы разрабатываем план реагирования на случай ухудшения ситуации. Потому что наши шаги должны быть понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса", - сообщил Шмыгаль.

По словам премьера, новый план разрабатывается в сотрудничестве с мэрами городов, которые уже прислали свои предложения.

Напомним, ранее Шмыгаль подтверждал разработку плана правительства по введению полного локдауна.

"Страна" подробно описывала, какие дополнительные карантинные меры могут ввести в Украине с 1 декабря по 14 января.

Между тем, недавно в ВОЗ предупреждили об опасности как смягчения карантина на Рождество, так и полного локдауна.